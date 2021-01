Everson lamenta empate do Atlético-MG: ‘Viemos vencer para subir na tabela’

Focado em conquistar o título que não vem desde 1971, o Atlético-MG foi até Porto Alegre e até largou na frente, mas bobeou, cedeu o empate ao Grêmio e se complicou na briga pelo título do Brasileirão ao empatar por 1 a 1 com o Grêmio. O goleiro alvinegro, Everson, comentou o resultado.

“O gol que a gente tomou foi próximo dos 40 minutos do segundo tempo. A gente, lógico, respeitava a equipe do Grêmio, sabemos que jogar aqui é difícil, mas viemos com a pretensão de buscar a vitória para que pudéssemos subir mais na tabela”, avaliou.

Agora com 54 pontos, o Atlético-MG está a cinco do líder Internacional. “Mas, infelizmente, tomamos um gol no final. É um ponto que a gente faz na competição, vamos esperar o desenrolar da rodada para ver como se desenha, para que a gente possa estar na briga pelo título”, completou o goleiro alvinegro em entrevista ainda no gramado.

Os comandados do técnico argentino Jorge Sampaoli voltam a campo às 21h de sábado, em São Januário, no Rio, diante do Vasco.

