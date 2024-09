Evergrande New Energy Vehicle considera se defender de pedido de falência em Xangai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 10:47 Para compartilhar:

A Evergrande New Energy Vehicle (NEV), unidade montadora de veículos da incorporadora chinesa, está considerando se defender contra um pedido de falência apresentado por um dos credores, a Zhejiang Chint Electrics, em um tribunal de Xangai, após informar o recebimento de notificação nesta quinta-feira, 5. A Evergrande afirmou que a petição não terá impacto em suas atividades de produção e operação, pois as operações da unidade de Xangai estão “em um nível muito baixo no estágio atual”.

Em comunicado no tribunal, a Zhejiang Chint Electrics acusa a unidade de Xangai da empresa de não pagar a dívida em dia.

Um tribunal local de Xangai agendou uma audiência para analisar o caso em 18 de setembro.

Após a notícia, as ações da Evergrande NEV, também conhecida como Evergrande Auto, caíram 5,4%, para 25 centavos de dólares de Hong Kong (US$ 0,03), antes da suspensão das negociações nesta quinta-feira.

A empresa solicitou a retomada da negociação de suas ações a partir das 9 horas da manhã de sexta-feira, informou em um comunicado após o fechamento do mercado financeiro na quinta-feira.

Na semana passada, a fabricante chinesa relatou um prejuízo líquido de 20,25 bilhões de yuans no primeiro semestre, quase três vezes maior do que o mesmo período do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires