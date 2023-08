Evergrande enfrenta 1,9 mil processos envolvendo bilhões de dólares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 19:15 Compartilhe

A incorporadora China Evergrande Group enfrenta 1,9 mil processos que envolvem aproximadamente 437 bilhões de yuan (cerca de US$ 60,21 bilhões), segundo dados mais recentes divulgados pela companhia. Os casos judiciais são relacionados à sua unidade de negócios Hengda Real Estate Group. Só em julho, foram 164 novos casos relacionados ao montante de 12,647 bilhões de yuan.

Até o fim de julho, as dívidas não pagas da Hengda, excluindo títulos onshore e offshore, somavam 277,501 bilhões de yuan, de acordo com comunicado da Evergrande. Além disso, as contas comerciais atrasadas totalizavam 207,5 bilhões de yuan.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias