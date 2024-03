Evergrande continuará suspensa na Bolsa de Hong Kong até resolver ordem de liquidação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 12:35 Para compartilhar:

As negociações de ações da Evergrande continuarão suspensas no índice HKEX até que a empresa resolva sua ordem de liquidação, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira, 6, pela Bolsa de Hong Kong.

Conforme o documento, a Bolsa de Hong Kong notificou na semana passada a incorporadora imobiliária com uma série de requisitos para remover a suspensão.

Entre elas, a ordem de liquidação feita contra a Evergrande precisa ser retirada ou rejeitada, junto a exoneração de quaisquer liquidantes envolvidos no processo de divulgação de informações para o mercado sobre todos os materiais relativos à posição da empresa.

A ação da Evergrande teve as operações suspensas em 29 de janeiro deste ano, cinco meses após ter retomado negociações.

Segundo a nota, a suspensão pode durar 18 meses, expirando em 28 de julho de 2025, dependendo da avaliação da Bolsa de Hong Kong. Caso a incorporadora não atenda as exigências até o final deste período, a listagem da Evergrande será efetivamente cancelada.

Esta é a segunda vez que as ações da Evergrande são suspensas por problemas financeiros.

Em março de 2022, a Bolsa de Hong Kong suspendeu negócios da incorporadora e de duas subsidiárias (China Evergrande New Energy Vehicle Group e Evergrande Property Services Group), quando a empresa acumulava mais de U$ 300 bilhões em passivos de dívidas e haviam dúvidas sobre relatórios financeiros.

A Evergrande precisou de 17 meses para atender as exigências do índice acionário e retomar suas operações em 28 de agosto de 2023, próximo ao limite de cancelamento da listagem, antes de uma nova leva de problemas e dificuldades em honrar suas dívidas que culminaram na ordem judicial de liquidação.

