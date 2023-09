Evergrande confirma que presidente está sob vigilância por crimes ilícitos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 13:55 Compartilhe

A Evergrande, uma das maiores incorporadoras do setor imobiliário da China, confirmou que foi notificada por autoridades que seu diretor executivo e presidente do Conselho, Hui Ka Yan, “foi alvo de medidas obrigatórias nos termos da lei por suspeita de crimes ilícitos”, de acordo com comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong.

As ações da companhia tiveram as negociações suspensas nesta quinta-feira e devem seguir sem ser negociadas até que seja anunciada alguma decisão adicional, diz o comunicado.

