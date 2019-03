Everaldo comemora classificação do Fluminense e foca no clássico contra Flamengo

O Fluminense conquistou a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, ao vencer o Antofagasta por 2 a 1, no Chile. No Rio de Janeiro, na rodada de ida, os dois times haviam empatado sem gols.

Autor do primeiro gol e um dos destaques da partida, o atacante Everaldo comemorou a classificação conquistada na casa do adversário e já se mostrou focado no clássico deste domingo contra o Flamengo, pela sexta e última rodada da Taça Rio – o segundo turno do Campeonato Carioca.

“A gente sabia que não seria fácil, que eles viriam para cima, mas soubemos suportar a pressão e fazer o gol nos momentos certos. É uma classificação muito importante. Agora é voltar para o Brasil e descansar para o clássico contra o Flamengo”, comentou Everaldo.

Na liderança do Grupo B com 11 pontos, o Fluminense precisa de um simples empate neste domingo para avançar à semifinal da Taça Rio, pois o vice-líder Vasco e o terceiro colocado Volta Redonda estão empatados com oito.