Everaldo, atacante do Corinthians, doa 100 cestas básicas em Olinda

De férias no Corinthians até o fim do mês, o atacante Everaldo esteve em Olinda, sua cidade natal, em Pernambuco, onde doou cem cestas básicas no bairro Alto do Sol Nascente para famílias carentes, neste período de pandemia do coronavírus.

“Hoje voltei ao meu bairro, e além de relembrar um pedaço importante da minha história, pude, com ajuda dos meus amigos e familiares, entregar cestas básicas a famílias que moram ali. Compartilho o gesto com a intenção de incentivar mais pessoas a serem solidárias com os outros”, escreveu o jogador em seu Instagram.

O jogador aproveitou para lembrar que já passou por dificuldades e se sente na obrigação de ajudar neste momento de crise. “Eu já estive em uma situação difícil e sei o poder que tem a solidariedade. Hoje, por estar numa posição mais favorável, tenho o prazer de contribuir de alguma forma. E peço a quem puder, que encontre alguma forma de ajudar quem precisa. Essa é a hora de ajudarmos uns aos outros.”

Durante sua ação de solidariedade, Everaldo aparece de máscara, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Foram registradas 407 mortes no País, nesta quinta-feira, subindo para 3,3 mil o número de óbitos. O número de casos se aproxima dos 50 mil.