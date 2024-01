Eventual invasão chinesa a Taiwan tem potencial para motivar a 3ª Guerra Mundial

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 19/01/2024 - 12:29 Para compartilhar:

Taiwan é uma das regiões mais disputadas do planeta. Ela é o epicentro das tensões entre as maiores potências do mundo: Estados Unidos e China. Uma invasão chinesa ou um simples bloqueio a portos da ilha poderia gerar uma crise com proporções semelhantes à Segunda Guerra Mundial.

À medida que os exercícios militares em grande escala da China cercando Taiwan avançam, o mundo avalia ansiosamente como a última agressão de Pequim poderá mudar o ambiente de segurança na região.

Em Taiwan, no entanto, muitas pessoas permanecem bastante calmas face ao que muitos analistas políticos descrevem como um nível de ameaça crescente para a ilha democrática autónoma.

“Acho que muitos taiwaneses, inclusive eu, estão acompanhando vigilantemente os exercícios militares da China em torno de Taiwan, mas temos em mente o quanto isso representa uma ameaça para Taiwan”, disse Jeremy Chiang, um jovem profissional que trabalha na indústria de tecnologia.

“Veremos a maioria dos movimentos militares como atos de intimidação até que as ações do ELP cheguem ao limite. Mas quando certos indicadores surgirem, isso provocará mais reações da sociedade civil de Taiwan”, acrescentou, referindo-se ao Exército de Libertação Popular da China.

Apesar das notícias de mísseis chineses supostamente sobrevoando Taiwan e de navios militares chineses cruzando repetidamente a linha mediana – uma demarcação não oficial entre a China e Taiwan que a primeira não reconhece – a vida em toda a ilha permaneceu praticamente a mesma desde que os militares chineses começaram os seus exercícios.

A relativa calma em todo o território contrasta enormemente com a forma como a comunidade internacional vê o desenrolar do acontecimento.

“Meus amigos na Alemanha estavam muito preocupados com a minha situação porque, pelas notícias que leram, parecia que a China havia cercado completamente Taiwan”, disse Winifred Yu, professora de língua e literatura alemã na Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Kaohsiung, em Sul de Taiwan.

“Quando eles perguntaram sobre a situação aqui, eu lhes disse que a situação estava boa e que continuava igual a antes.”

Resiliência e confiança

Enquanto alguns dizem que a calma vem de décadas de experiência vivendo sob a ameaça iminente da China, outros dizem que o evento desta vez ainda parece um pouco diferente da última crise do Estreito de Taiwan em 1996, quando Pequim conduziu uma série de lançamentos de mísseis em torno de Taiwan.

“Lembro-me da notícia da visita do presidente Lee Teng-hui a Cornell, de todas as ameaças, dos exercícios militares no noticiário. Também me lembro do medo – um número significativo de meus amigos de infância emigrando para o exterior”, disse Albert Wu, um historiador taiwanês. na Academia Sinica em Taiwan.

“A situação atual parece um pouco diferente, provavelmente porque sou mais velho e estou mais habituado aos ataques de sabre chineses. Estávamos grudados no Twitter durante a visita de Pelosi e nos exercícios subsequentes, e é difícil não ver as fotos do bloqueio e imaginar o facto de uma invasão chinesa”, sublinhou.

“Mas quando saio do Twitter e paro de assistir ao noticiário, me sinto muito melhor – vendo as pessoas fazendo seus exercícios matinais, indo ao supermercado, participando de palestras acadêmicas, cuidando de suas vidas diárias.”

Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, criticou Pequim por encenar uma provocação séria com os seus exercícios militares em torno da ilha.

“A decisão da China de realizar exercícios militares em áreas ao redor de Taiwan é uma violação grosseira dos direitos de Taiwan sob o direito internacional, particularmente na forma como designou as zonas para os seus exercícios”, disse ele em conferência de imprensa.

Ele também reiterou que Taiwan e o seu povo “demonstraram resiliência e confiança”, mantendo-se calmos face à agressão do ELP. “As contínuas tentativas da China de intimidar Taiwan não nos deixarão em pânico, nem nos derrotarão. Taiwan continuará a defender firmemente o seu modo de vida livre e democrático”, acrescentou o ministro.





Mudança de opinião

Albert Wu disse que ficou impressionado com a forma como o governo de Taiwan lidou com a situação, especialmente com as estratégias do governo para se comunicar com o público. “Penso que o que a guerra na Ucrânia deixou claro é que a guerra contemporânea tem tanto a ver com informação e mobilização do sentimento público como com a capacidade militar real”, disse ele, apontando para a actividade do Presidente Tsai na plataforma regional de comunicação social LINE.

“A sua conta e as suas mensagens têm sido calmas e tranquilizadoras. A conta do Twitter do Ministério da Defesa Nacional tem sido consistente na divulgação de informações factuais. Penso que este tipo de transparência é um bom presságio para o futuro”, acrescentou.

Embora muitos taiwaneses sublinhem que não estão excessivamente preocupados com a crescente ameaça militar de Pequim, alguns dizem que os exercícios em curso mudaram as suas opiniões sobre a possibilidade de uma invasão chinesa da ilha.

“Eu costumava não acreditar que a China lançaria uma invasão militar contra Taiwan, mas agora me pergunto onde estará o futuro da próxima geração de Taiwan”, disse Andrea Yang, uma profissional de marketing de 40 anos. “O comportamento da China parece mostrar que já não tem medo dos Estados Unidos”.

Yang e outros taiwaneses com quem a DW falou para este artigo dizem que um indicador importante para saber se a China invadirá militarmente Taiwan ou não é se outros países estão começando a evacuar seus cidadãos.

Eles explicam que se os países amigos de Taiwan começassem a evacuar os seus cidadãos, isso teria um impacto maior no moral do povo taiwanês.

Plano de contingência

Yang disse que ainda não começou a pensar na possibilidade de deixar Taiwan, mas se tiver uma oportunidade no futuro, sublinhou que considerará emigrar para outros lugares.

No entanto, nem todos os residentes de Taiwan estão a pensar num plano de contingência. Michelle Kuo, uma acadêmica e escritora taiwanesa-americana que se mudou para Taipei com a família no ano passado, disse que sua família ainda não considerou uma contingência.

“Acho que tenho medo de fazer isso – porque significa ter que lidar com o privilégio de ir embora. Não quero ser uma pessoa que vai embora. Quero ser uma pessoa que fica, que ajuda, que está lá para outros”, disse ela, acrescentando que os seus familiares idosos e a sua filha de dois anos em Taiwan tornam difícil imaginar deixar Taiwan.

“Ter a opção de partir é obviamente um privilégio profundo, e o passaporte americano permite que alguém saia. Estou constantemente ciente dessa disparidade de poder e, por esse motivo, tento o meu melhor para obedecer às atitudes locais. Não entrei em pânico, eu também não”, disse ela.

Com a China a prolongar os exercícios militares, a maioria dos taiwaneses acredita que é importante que se concentrem na manutenção da sua rotina diária. “O que mais podemos fazer senão continuar? Não há muito que possamos fazer além de nos mantermos informados, começar a nos preparar para o pior, mas manter a calma enquanto isso”, disse Albert Wu.

