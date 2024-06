Eventuais cortes de juros adicionais deverão ocorrer de forma gradual, afirma dirigente do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 12:40 Para compartilhar:

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks, disse que eventuais cortes de juros adicionais pelo BCE deverão ocorrer de forma gradual. Em artigo publicado nesta sexta-feira, Kazaks alertou que, embora a inflação da zona do euro tenha caído para um patamar razoavelmente baixo, a “vitória” ainda não foi conquistada, e o BCE precisa continuar acompanhando o comportamento dos dados e tomar decisões a cada reunião.

Na quinta-feira, 6, o BCE cortou juros pela primeira vez desde 2019, mas alertou que as taxas ficarão em níveis restritivos “pelo tempo que for necessário”.