Eventos turbinam economia na Serra

Um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio, Petrópolis aposta em calendário de eventos variado para atrair visitantes ao longo de todos os meses do ano e, assim, incrementar a economia do município, gerando emprego e renda — anualmente, a cidade recebe cerca de dois milhões de turistas. E a próxima atração será o Petrópolis Gourmet. De 6 a 17 de novembro, o evento promete movimentar mais de R$ 4,3 milhões.

Considerado um dos oito eventos gastronômicos mais importantes do Brasil, a 19ª edição do Petrópolis Gourmet deverá reunir mais de 20 mil pessoas, que poderão experimentar receitas preparadas por 43 restaurantes participantes. O festival, por sinal, assim como outros eventos, consegue movimentar uma cadeia produtiva com mais de 40 mil postos de trabalhos. Entre os setores beneficiados, comércio, indústria e serviços, além da hotelaria.

Com uma rede com 118 meios de hospedagem e capacidade para receber mais de 6,3 mil visitantes, a ocupação hoteleira na cidade vai crescer em função do festival gastronômico, mesmo sendo na baixa temporada. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo Lopes, a estimativa é que, nos fins de semana do evento, 80% dos leitos fiquem ocupados. “Um calendário de eventos forte é estratégico para o interior do estado e vital para a economia dos municípios, gerando incremento de até 30% na ocupação hoteleira”, argumenta Lopes.