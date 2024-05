Evento reúne 1.200 tatuadores nacionais e estrangeiros em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 13:57 Para compartilhar:

No último domingo, dia 5, a ODD Sheep, líder no estabelecimento de um ecossistema dedicado ao universo da tatuagem, concluiu uma jornada no Expo Center Norte em São Paulo. O ODD Vip reuniu 1.200 tatuadores renomados do Brasil e de diversas partes do mundo.

O evento, o primeiro do gênero promovido pela ODD Sheep, ofereceu uma experiência enriquecedora para todos os participantes. Durante o encontro, os tatuadores tiveram a oportunidade de participar de workshops especializadas, assistir a palestras inspiradoras sobre gestão de carreira e apreciar apresentações artísticas.

Além disso, os visitantes foram agraciados com a oportunidade de presenciar tatuagens sendo feitas ao vivo, demonstrando a habilidade e a criatividade dos artistas.

Nomes como Enio Conte, Cynthia Amaral e Débora Morrigan, assim como talentosos tatuadores internacionais como Samir Bughdadi, de Dubai, e Jardel Canto, dos Estados Unidos, compartilharam suas experiências e conhecimentos com a comunidade presente.

Alan Spadone, membro da diretoria da ODD Sheep, expressou sua satisfação com o evento, ressaltando o compromisso da empresa em apoiar o crescimento e o desenvolvimento dos tatuadores. Ele enfatizou que o encontro não apenas celebrou o talento e a criatividade dos artistas, mas também proporcionou uma plataforma para que eles se destacassem ainda mais no mercado.

A ODD Sheep, como um movimento cultural que valoriza e apoia os tatuadores, demonstrou seu compromisso com a acessibilidade ao organizar um evento dessa magnitude totalmente gratuito.

Com mais de 5 mil profissionais em seu ecossistema, a empresa se orgulha de ter estabelecido novos padrões para eventos na indústria da tatuagem, marcando o início de uma nova era para os artistas e para aqueles que apreciam esta forma de expressão artística.