Evento gratuito no Sesc Avenida Paulista discute a imunização de bebês

Um evento no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, discute a importância da vacinação infantil. Especialistas em saúde pública irão falar sobre a origem da imunização, os avanços nas pesquisas e a relevância de proteger as crianças no primeiro ano de vida. O encontro “Conversas sobre bebês – Imunização” será na quinta-feira, 27, a partir das 20h.

Maria Josefa Rujula, doutora em Ciências da Saúde, e Cássio Silveira, pós-doutor em Saúde Coletiva, falam do surgimento das vacinas, como e quem as produz, e sobre o porquê de algumas pessoas serem contra a vacinação. A atividade é gratuita e para participar não é necessário retirar ingressos.

As vacinas foram responsáveis por reduzir drasticamente a incidência de doenças graves no mundo, porém ainda enfrentam resistência de pessoas contrárias à sua aplicação. Neste bate-papo serão abordados os temas: O que são vacinas? Quando foram criadas? Quem as produz? Quais são as vacinas mais esperadas atualmente? Qual o caminho das vacinas até a população? Como funciona o Programa Nacional de Imunizações e Por que existem pessoas que são contra as vacinas?, entre outros.

Os encontros “Conversas sobre bebês” ocorrem mensalmente e reúnem profissionais para falar sobre os cuidados com crianças e bebês. As atividades fazem referência em especial à primeira infância e as características desta que é uma das principais fases de desenvolvimento do ser humano.

O objetivo é auxiliar os adultos responsáveis, esclarecendo dúvidas, trazendo informações sob diferentes perspectivas e dividindo questões fundamentais na criação dos pequenos.

Serviço

Conversas sobre bebês – Imunização

Quando: quinta-feira, 27 de junho.

Horário: às 20h

Onde: Sesc Avenida Paulista – Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo – fone: (11) 3170-0800