Evento em MG quer ser ‘SXSW’ brasileiro

Música, cinema, inovação e comportamento fazem parte da receita do South by Southwest (SXSW), um dos principais eventos de tecnologia dos EUA. Nesta semana, em Santa Rita do Sapucaí (MG), a mesma fórmula é aplicada pelo festival HackTown, que chega à 5.ª edição com 6 mil ingressos esgotados. Com mais de 600 atividades até amanhã, o evento busca trazer discussões inovadoras a uma cidade que, a despeito de ter 36 mil habitantes, abriga mais de 150 empresas de tecnologia.

Neste ano, destaques na programação incluem testes com a tecnologia 5G, feitos pela TIM, bem como a presença de executivos de empresas como Facebook, Google, TransferWise e IBM. Há ainda shows de bandas independentes como Supercombo, Scalene e S.E.T.I. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.