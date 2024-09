Evento em Goiânia celebrará 150 anos da imigração italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 23 SET (ANSA) – A área de italiano da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG) organizou uma celebração especial para homenagear a contribuição dos italianos e ítalo-descendentes para a formação acadêmica, cultural e econômica de Goiás e do Brasil.

A iniciativa, que acontecerá no próximo dia 5 de outubro, às 18h (horário local), ocorrerá por ocasião da comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O evento será realizado na Igreja São Judas Tadeu, na capital do estado de Goiás, e contará com uma missa em italiano, celebrada pelos freis Lourenço Maria Papin e Marcos Sassatelli e outros membros da ordem dominicana.

Após a celebração, haverá um momento musical com a participação do tenor Adriano Pinheiro, dos Corais Gradiva, Vozes do ADUFG, Toscanelli e Madrigal Lettere InCanto.

Os participantes poderão contribuir com 1kg de alimento não perecível para ser doado aos imigrantes em situação de rua.

(ANSA).