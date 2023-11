Evento Eleva Day estimula o empreendedorismo feminino

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2023 - 23:22 Para compartilhar:

Nesta sexta, dia 10 de novembro, das 9h às 18h, um evento inspirador, transformador e imperdível está programado para acontecer no Wyndham Garden, e se chama “Eleva Day“. Este evento será ministrado pela mentora de negócios, Evelyn Franco, mulher, mãe, empresária e sócia da maior escola de japonês online do Brasil que esta no mercado há 10 anos. Esposa de Luiz Passari, referência no mercado digital, e criador do lançamento Passariano, um lançamento conhecido mundialmente no mercado digital e com resultados milionários entre as empresas que utilizarão este método.

Evelyn entendeu que o empreender não precisa ser solitário e que juntas podemos ser, além de mais forte, criarmos uma rede de apoio onde se torna um diferencial do empreender masculino, hoje contando com mais de 48 mentoradas e empresas, desde a área estética, vestuário, e-commerce de produtos para a maternidade, nutricionistas, médicas de diversas áreas e especialistas de marketing digital.

Esta formação baseada é no princípios do caminho a ser seguido no empreendedorismo feminino, destinado a aquelas que estão à frente de negócios digitais ou físicos, sejam elas, entusiastas, iniciantes ou até mesmo já atuantes no mercado empresarial.

O Eleva Day foi projetado com o objetivo de fornecer um ambiente enriquecedor e acolhedor para as mulheres empreendedoras, onde elas podem se conectar, aprender, compartilhar experiências e fortalecer sua mentalidade empreendedora. Este é um evento que se destaca por seu compromisso em empoderar as mulheres no mercado de trabalho, um setor onde elas continuam a romper barreiras e conquistar seu espaço.

Destaques

Networking Poderoso: O Eleva Day oferece uma oportunidade única para as empreendedoras se conectarem com outras mulheres que compartilham seus desafios e aspirações. A troca de ideias e contatos é uma parte fundamental do evento, permitindo que as participantes estabeleçam conexões valiosas para seus negócios.

Imersão Eleva Day: Durante o evento, uma série de palestras e aulas na pratica estão programados para abordar tópicos essenciais para o sucesso nos negócios, incluindo estratégias de marketing, gerenciamento financeiro, liderança e muito mais. Palestrantes renomados compartilharão seus insights e conhecimentos, oferecendo orientações práticas para as participantes.

Mentalidade Empreendedora de Sucesso: Um dos principais focos do Eleva Day é o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora de sucesso. As empreendedoras aprenderão a superar obstáculos, desenvolver a resiliência e adotar uma mentalidade que as capacite a enfrentar os desafios do mundo dos negócios com confiança.

Inspiração e Motivação: Além do aspecto prático, o Eleva Day também busca inspirar e motivar as participantes. Histórias de sucesso de mulheres empreendedoras servirão como exemplos inspiradores, mostrando que é possível superar desafios e alcançar o sucesso no mundo dos negócios.

Este evento é uma oportunidade única para as mulheres empreendedoras se cercarem de conhecimento, apoio e inspiração. O Eleva Day visa elevar o potencial empreendedor das mulheres e fortalecer sua presença no mercado de trabalho. Seja você uma empresária experiente ou alguém que está apenas começando sua jornada empreendedora, o Eleva Day promete ser um dia de aprendizado e crescimento.

Junte-se a nós no dia 10 de novembro no Wyndham Garden e faça parte deste movimento de fortalecimento do empreendedorismo feminino. Não perca a chance de elevar seu negócio e sua mentalidade empreendedora!

