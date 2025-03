Evento debate oportunidades para descarbonização e transição energética na era Trump

Empresários e especialistas se reúnem em São Paulo, no próximo dia 26 de março, para discutir os desafios e as oportunidades da descarbonização e da transição energética diante das políticas climáticas do governo de Donald Trump, que têm gerado incertezas globais. Organizado pela Brasil Mineral em parceria com Mattos Filho, AP Consultoria e Caputo, Bastos e Serra, o encontro destacará o papel estratégico do setor mineral nesse cenário.

O evento começa com palestra do empresário Wilson Brumer sobre a contribuição da cadeia mineral para a economia de baixo carbono. Em seguida, ocorrerão três painéis debatendo o mercado de carbono, eficiência energética e energias renováveis. O primeiro, tendo como tema “O Mercado de Carbono na Estratégia do Setor Mineral”, será moderado por Walter Froes (da CMU) e terá como debatedores Rômulo Sampaio (do escritório Mattos Filho), Luciana Costa (do BNDES), Paulo Camillo Penna (da Associação Brasileira de Cimento Portland) e Leandro Faria (da CBA). O segundo painel, “Eficiência Energética”, contará com a moderação da Henrique Oliveira (da Afry Brasil) e, como debatedores, Edson Del Moro (da Hochschild Mining Brasil), Rodrigo Amado (da CBMM) e Thales Oliveira (da CBM). No terceiro painel, sobre “Energias Renováveis”, a moderação será de Paulo Eduardo Pinto (da TSX) e atuarão como debatedores José Palma (da Aclara Resources), Guilherme Zimmer (da Illian), Marcelo Carvalho (da Meteoric Resources) e um representante da Casa dos Ventos.