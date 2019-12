Evento de cultura pop em São Paulo deve reunir mais de 280 mil pessoas

Conhecido como o maior festival de cultura pop do mundo, a Comic Con Experience, ou CCXP, deverá contar com a presença 280 mil pessoas em seus quatro dias de evento, que vai até domingo (8) na capital paulista. A edição de 2019 começou com os ingressos esgotados, com preços que vão de R$ 180 a R$ 8.000 – valores para aqueles que fizeram a compra no mês de abril.

O evento, em sua sexta edição, tem como proposta “celebrar a cultura pop” possibilitando ao público ver de perto artistas consagrados, autores de histórias em quadrinhos, cosplayers (pessoas que se vestem de personagens famosos dos quadrinhos, dos games, do cinema ou da TV), e cenografias utilizadas em filmes e séries consagradas. Em um mesmo espaço, encontram-se o universo dos quadrinhos, do cinema, das séries de TV e dos super-heróis.

Entre os destaques da edição de 2019 está a pré-estreia do filme Frozen 2; o painel de Star Wars: A Ascensão Skywalker, com o diretor J.J. Abrams e parte do elenco do filme; a presença de atores e atrizes das séries His Dark Materials, da HBO, La Casa de Papel e Esquadrão 6, da Netflix. Está prevista também a participação de Gal Gadot, a estrela de Mulher-Maravilha 1984, e de Patty Jenkins, diretora do filme.

Luana Oliveira, de 21 anos, vestida como a Mulher Maravilha, disse que é a primeira vez que foi ao evento e que pretende conhecer de perto a atriz Gal Gadot. Para ela, o festival permite que as pessoas consigam “entrar na tela da TV”.

“Os filmes eram coisas muito distantes, a gente via na TV ou no cinema e depois ia olhar mais coisas na internet. Mas era uma coisa distante. Aqui, a gente pode ver de perto as pessoas, os atores e atrizes que fizeram os personagens”, disse.

O agente escolar Tiago Braga foi pela terceira vez visitar a CCXP. Segundo ele, o evento dá a possibilidade de encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas e permite a troca de informações. “Eu gosto de estar com as pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que a gente. Muitas vezes no bairro, no trabalho, a gente não tem como conversar. E aqui a gente conversa com as pessoas, conhece gente nova, vê coisas diferentes, que a gente não vê todo dia”.

O evento ocorre no São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes, na zona sul da capital paulista.