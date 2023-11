Evento da Sace promove ‘business matching’ em São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 27 NOV (ANSA) – A Sace, agência de fomento a exportações da Itália, realizará na próxima quinta-feira (30) um encontro de “business matching” em São Paulo, como parte do programa Push Strategy, que facilita o contato entre empresas italianas e grandes players internacionais.

No evento, têm presença confirmada empresas como Raízen, Braskem, Enel do Brasil, Petrobras e CSN Group, dos setores energético, de mineração e aço, e químico e petroquímico, interessados em ampliar seus portfólios de fornecedores italianos, com foco especialmente em tecnologias de apoio a planos de transição ecológica.

A reunião também será uma oportunidade para aprofundar temáticas relacionadas à entrada no mercado brasileiro e ao fazer de negócios no país, com os especialistas da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam).

“Fortalecido por um ambiente político estável e em termos de fluxo de investimentos diretos, o Brasil desfruta de um crescimento econômico sólido e de um novo crescimento na economia do país para as exportações italianas”, disse a Sace, no anúncio do evento.

O “business matching” começará com um credenciamento às 11h (horário de Brasília), seguido de saudações iniciais às 11h30 com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara; o head of Business Promotion da Sace, Luca Passariello; o presidente da Italcam e managing partner da GM Venture, Graziano Messana; e a líder de International Affairs da Confederação-Geral da Indústria Italiana (Confindustria), Cristiana Pace.

Às 11h45 está previsto um painel com os “top buyers” brasileiros. moderado pela diretora regional de América Latina da Sace, Pauline Sebok; seguido de uma sessão de Q&A (perguntas e respostas) marcada para 12h45; almoço às 13h e sessões de B2B (business to business) às 13h30.

O evento ocorrerá no Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), localizado na rua Tabapuã, 540, no bairro do Itaim Bibi.

As inscrições estão disponíveis no site https://www.sace.it/media/eventi/dettaglio/business-matching-a-s an-paolo-brasile e maiores informações podem ser obtidas através do e-mail businesspromotion@sace.it. (ANSA).

