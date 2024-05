Evento com empresas internacionais garante US$ 16 bi em investimentos na França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 14:57 Para compartilhar:

A França recebeu 15 bilhões de euros – cerca de US$ 16 bilhões – em acordos de investimento com gigantes da tecnologia dos EUA, além de outras empresas em uma reunião próxima de Paris, o que destaca o esforço do presidente Emmanuel Macron para promover o país como um destino atraente para investidores internacionais.

Microsoft, Amazon.com, Pfizer e AstraZeneca estiveram entre os principais investidores na cúpula Choose France, realizada no Palácio de Versalhes.

Apelidado de mini Davos da França, o evento atrai executivos de alto nível dispostos a investir fundos na economia francesa.

A França criou o evento em 2018, durante o primeiro mandato de Macron como presidente. Paris está muito atrás de grandes centros financeiros como Nova York, mas o montante em acordos de investimento marca um endosso da França como um centro chave para muitos investidores estrangeiros na Europa.

Nesta segunda-feira, o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que a gigante da tecnologia investiria 4 bilhões de euros para desenvolver inteligência artificial, centros de dados e infraestrutura em nuvem no país.

Russ Grandinetti, vice-presidente sênior de lojas internacionais da Amazon, disse que a gigante do comércio eletrônico investiria mais de 1,2 bilhão de euros para reforçar sua infraestrutura de nuvem Amazon Web Services, infraestrutura logística e inteligência artificial.

JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Accenture e Qatar Investment Authority também assumiram vários compromissos de investimento. Fonte: Dow Jones Newswires