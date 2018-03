Even: prejuízo líquido sobe para R$ 234,8 milhões no 4º trimestre

A construtora e incorporadora Even reportou prejuízo líquido de R$ 234,8 milhões no quarto trimestre de 2017, uma perda nove vezes maior do que no mesmo período de 2016, quando o prejuízo foi de R$ 26,0 milhões. No acumulado de todo o ano de 2017, o prejuízo totalizou R$ 378,6 milhões, revertendo o lucro de R$ 1,8 milhão de 2016. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 26, pela companhia.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou negativo em R$ 192,2 milhões no trimestre, revertendo o indicador positivo de R$ 28,5 milhões do mesmo período do ano anterior. No ano, o Ebitda ajustado totalizou montante negativo de R$ 187,4 milhões, ante R$ 181,738 milhões positivos de 2016. O Ebitda ajustado exclui os efeitos dos encargos financeiros apropriados ao custo de terrenos e produção.

A receita operacional líquida foi a R$ 403,7 milhões no trimestre, alta de 2%. No ano, alcançou R$ 1,584 bilhão, queda de 9%.