Even: lucro líquido atinge R$ 64,939 milhões, alta anual de 18,7%

Estadão Conteúdo 13/05/2024 - 21:39

A incorporadora Even teve lucro líquido de R$ 64,939 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa um aumento de 18,7% em relação ao mesmo período de 2023.

A melhora nos resultados está relacionado ao aumento de lançamentos e vendas de imóveis ao longo dos últimos meses, com ganho de margem nos projetos. Além disso, a empresa aumentou suas receitas financeiras e ainda teve ganhos oriundos da venda de ações da Melnick, investida no Rio Grande do Sul.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 101,519 milhões, crescimento de 23,0% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda aumentou 2,4 pontos porcentuais, para 15,6%.

A receita líquida totalizou R$ 649,633 milhões, expansão de 4,0%. Já a margem bruta ajustada cresceu 4,3 pontos porcentuais, para 28,6%, enquanto a margem líquida cresceu 2,5 pontos, para 14,5%.

As despesas comerciais, gerais e administrativas aumentaram 22,4%, para R$ 87,773 milhões, o equivalente a 13,5% da receita líquida.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 33,579 milhões, que foi 41% maior na comparação anual.

A incorporadora reportou geração operacional de caixa de R$ 29 milhões no primeiro trimestre de 2024, a primeira após mais de um ano de queima de caixa. A venda de ações de Melnick contribuíram em R$ 82,3 milhões na geração de caixa do trimestre.

A Even chegou ao fim do primeiro trimestre de 2024 com dívida líquida de R$ 530 milhões, e alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) de 25,2%.

Operacional

A Even registrou vendas líquidas de R$ 426,377 milhões no primeiro trimestre de 2024, aumento de 20,2% na comparação anual. Os lançamentos foram no valor de R$ 235,879 milhões, alta de 20,2%, conforme já divulgado na prévia operacional.

Os estoques de imóveis em São Paulo no fim do primeiro trimestre estavam avaliados em R$ 2,0 bilhões, o que representa 16 meses de vendas líquidas. O estoque concluído representava 14% do total.

A companhia anunciou ainda a compra de um terreno no bairro Campo Belo, em São Paulo, com potencial para desenvolver um empreendimento estimado em R$ 439 milhões em vendas.

Em relação à parceria entre a Even e a RFM, foi formado um banco de terrenos com potencial para projetos avaliados em cerca de R$ 600 milhões (parte Even). Para 2024, estão previstos os primeiros lançamentos de alto padrão desta parceria no bairro dos Jardins.