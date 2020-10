Even: Lançamentos somam R$ 649 milhões no trimestre, alta de 124%

A construtora Even divulgou suas prévias operacionais do terceiro trimestre de 2020. A companhia totalizou lançamentos de R$ 649 milhões no período, o que representa um crescimento de 124% na comparação anual. Nos dois primeiros trimestres de 2020, a Even havia lançado um total de R$ 387 milhões. O valor que cabe somente à companhia é de R$ 622 milhões.

As vendas totais no terceiro trimestre cresceram 84% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 480 milhões. Deste total, foram R$ 268 milhões de imóveis que estavam em estoque, e R$ 212 milhões de lançamentos. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, houve aumento de 59%.

A velocidade de vendas (VSO) da Even entre julho e setembro chegou a 20%, contra 12% no terceiro trimestre de 2019, e 14% no período imediatamente anterior.

Os distratos somaram R$ 88 milhões no trimestre, valor igual ao registrado um ano antes. No segundo trimestre, os distratos na Even foram de R$ 50 milhões.

A construtora entregou 2 projetos no Rio Grande do Sul, com 705 unidades e valor geral de vendas (VGV) de R$ 88 milhões. O banco de terrenos da Even fechou setembro em R$ 7,3 bilhões em potencial de vendas. No trimestre, foram adquiridos 3 unidades, todas em São Paulo, com VGV potencial de R$ 1,3 bilhão.

