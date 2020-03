Even interrompe lançamentos previstos para os próximos 30 dias

A construtora Even decidiu interromper os lançamentos previstos para os próximos 30 dias, fechando os estandes de venda. Segundo a companhia, o objetivo é evitar aglomerações e maiores riscos de contágio pelo coronavírus. Os canais digitais de venda foram reforçados, explica a Even em Fato Relevante.

Em relação às obras, a Even informa que elas continuam, com protocolos de segurança e higiene “extremamente rigorosos”. No Rio de Janeiro, a companhia afirma que entregou 100% das obras. Em Porto Alegre, as obras foram interrompidas.