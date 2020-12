Even conclui venda de 8 empreendimentos imobiliários no Rio

A Even concluiu nesta segunda-feira a venda da Viedma RJ, que controla sociedades de propósito específico desenvolvedoras de oito empreendimentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro. A operação foi fechada com o Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro Fundo de Investimento Imobiliário.

Da primeira parcela do valor total pela venda, de R$ 237,6 milhões, a Even recebeu R$ 225,72 milhões hoje, e vai receber mais R$ 11,88 milhões após os registros da reorganização societária na Junta Comercial. Há ainda mais uma parcela de R$ 237,6 milhões, que está condicionada ao retorno nesse mesmo valor aos cotistas do fundo, acrescido da variação do IPCA e taxa de rentabilidade.

A Viedma e o Fundo Imobiliário contrataram a Even para prestação de serviços de consultoria especializada. A construtora informa ainda que vai reconhecer em seu balanço uma perde de aproximadamente R$ 109 milhões, por conta da venda da Viedma.

A Even informa ainda que como parte de sua estratégia de desmobilizar suas atividades operacionais no Rio de Janeiro, vai buscar potenciais compradores para dois terrenos na região do Recreio dos Bandeirantes, que tem potencial para desenvolvimento de cerca de 700 unidades. Por essas vendas, a empresa calcula que pode ter uma perda contábil próxima de R$ 60 milhões.

