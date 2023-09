Even: BTG Pactual atinge 5,48% da participação acionária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 21:54 Compartilhe

A Even Construtora e Incorporadora comunica que recebeu nesta quarta-feira, 6, uma correspondência do BTG Pactual informando que, enquanto gestora, atingiu a posição acionaria de 11.518.176 ações ordinárias de emissão da companhia, o equivalente a, aproximadamente, 5,48% do capital social total da companhia.

Adicionalmente, foi informado à companhia, pelo BTG Pactual, que a aquisição de participação acionaria tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo interesse em alterar a composição do controle ou de sua estrutura administrativa.

