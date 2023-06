Eve expande parceria com Blade para acelerar a mobilidade aérea elétrica na Europa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 8:11 Compartilhe

A Eve Air Mobility anunciou nesta segunda-feira, 19, uma expansão da parceria com a Blade Air Mobility, Inc. por meio de um memorando de entendimento (MoU). Segundo a empresa, a parceria estabelece bases para integrar as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve, ou aeronaves verticais elétricas (EVA), na rede de rotas europeias da Blade, começando pela França.

A Blade concentrará seus esforços no desenvolvimento de aplicações práticas para a mobilidade aérea avançada (AAM), incluindo a identificação de rotas futuras na França e em outros países europeus que possam sustentar operações de AAM. Essa abordagem modernizará a indústria e construirá a infraestrutura sustentável necessária para tornar a aviação elétrica uma realidade.

A Eve lembra que em setembro de 2022, a Blade adquiriu as operações de voos fretados e programados de três dos maiores operadores de mobilidade aérea urbana do sul da Europa: Monacair, Héli Sécurité e Azur Hélicoptère. A integração destes operadores no novo MoU com a Eve os posiciona como parceiros cruciais para as discussões técnicas e comerciais em andamento.

“A parceria contínua entre Eve e Blade demonstra a dedicação e colaboração de ambas as empresas para transformar a indústria da aviação e introduzir o transporte aéreo elétrico em novas regiões,” destaca o co-CEO da Eve, Andre Stein, em nota.

Em 2022, a Eve firmou um acordo com a Blade India para implantar até 200 eVTOLs no país. No ano anterior, a Blade e a Eve assinaram uma Carta de Intenções (LOI) para operações nos Estados Unidos, permitindo que a Eve forneça até 60 eVTOLs anualmente nos mercados da Costa Oeste, Nova York e Flórida.

A Eve lembra que o desenvolvimento dos eVTOLs na Europa está sujeito ao recebimento das aprovações e certificações regulatórias necessárias, além da assinatura de um acordo definitivo entre todas as partes.

