Eve e Yugo assinam memorando para explorar Mobilidade Aérea Urbana no Sudeste Asiático

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 7:32 Para compartilhar:

A Eve Air Mobility assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Yugo Global Industries Pte. Ltd., uma empresa de aviação sediada em Cingapura, para estudar o potencial de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) e voos de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) no Sudeste Asiático.

Em nota, a Eve destaca que ambas as empresas se concentrarão em identificar os requisitos de infraestrutura necessários para viabilizar as operações dos eVTOLs, incluindo aspectos regulatórios. Além disso, as empresas se dedicarão à análise das dimensões e capacidades dos centros de serviços e vertiportos, ao gerenciamento de operações em solo e a outras áreas que se fizerem necessárias.

A Yugo é uma rede de aviação privada com atuação global e foco especial no Sudeste Asiático, fundada por especialistas do setor para impulsionar a inovação na Mobilidade Aérea regional. A Yugo se beneficia do suporte de operadoras parceiras de Transporte Aéreo, como a PhilJets e a Helistar.

Para o CEO da Eve, Johann Bordais, o objetivo da parceria é também identificar e definir um modelo de negócio que não só impulsione os voos de eVTOL na região, mas também promova o desenvolvimento integral do ecossistema de mobilidade.

“Estamos convencidos de que as economias do Sudeste Asiático terão um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de eVTOL e de UAM”, disse Thierry Tea, Presidente da Yugo.

A Eve lembra que já tem parceria com diversas empresas da região, trabalhando de forma colaborativa na construção de ecossistemas e na exploração de operações futuras em diversos países.

Segundo a empresa, as Filipinas estão construindo o Novo Aeroporto Internacional de Manila pela San Miguel Corporation, enquanto o Grupo OCIC está construindo o Aeroporto Internacional Techo de Phnom Penh (TIA) no Camboja, com previsão de inauguração em 2025. “Para reduzir as emissões de carbono, esses novos aeroportos modernos e sustentáveis, incluindo o TIA de Phnom Penh projetado pela Foster and Partners, estão explorando estações de carregamento e rotas de voo para táxis aéreos e jatos elétricos”, afirma.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias