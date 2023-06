Eve e Widerøe Zero ampliam parceria para lançar operações com até 50 eVTOLs na Escandinávia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 10:07 Compartilhe

A Eve Air Mobility (Eve) anunciou nesta terça-feira, 20, a extensão de sua parceria com a Widerøe Zero, iniciativa da Widerøe voltada para a aviação sustentável, por meio de uma carta de intenção (LOI). O acordo envolve até 50 eVTOLs, um pacote de soluções de serviço e operação, bem como a implementação da solução de software de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM) da Eve.

“Essa nova parceria se baseia em um MoU (Memorando de Entendimento) anterior assinado entre a Eve e a Widerøe Zero em 2021, na Conferência do Clima da ONU (COP26), cujo objetivo era desenvolver operações de eVTOL na Escandinávia” disse Andre Stein, Co-CEO da Eve. “Essa LOI adicional reforça nosso compromisso com a introdução de viagens aéreas urbanas sustentáveis, seguras e econômicas na região. Juntos, vamos impulsionar essa transformação e preparar o caminho para um ecossistema de transporte mais acessível para as comunidades escandinavas.”

“Estamos ansiosos por uma colaboração ainda mais próxima com a Eve nos próximos anos. Desde a concepção de jornadas ideais para o cliente em nossos Laboratórios de Mobilidade até a definição do futuro conceito de operação e, em 2027, colocar os primeiros veículos da Eve em serviço para geração de receita”, disse Andreas Aks, CEO da Widerøe Zero AS.

A Eve oferecerá serviços abrangentes para atender às necessidades e especificações da Widerøe Zero. Essas soluções incluem manutenção, reparo e revisão geral (MRO) de eVTOLs, gerenciamento de reparo de componentes, programas de gerenciamento de peças de reposição, gerenciamento do ciclo de vida da bateria e soluções de integração de dados, além de soluções operacionais, como serviços de treinamento, consultoria e suporte local para a entrada em serviço (EIS) de frota.

Adicionalmente, a LOI contempla a implementação do software de Urban ATM da Eve para otimizar a eficiência das operações de voo de mobilidade aérea urbana da Widerøe Zero, integrando seus eVTOLs com outros usuários do espaço aéreo em baixa altitude, garantindo desempenho e segurança. A solução de Urban ATM da Eve oferece condições personalizadas, incluindo integração com sistemas de automação de vertiportos, gerenciamento de disponibilidade de recursos de vertiportos, serviços de planejamento e coordenação de voos, entre outros.

Outro destaque fundamental da extensão da parceria é a colaboração no projeto Air Mobility Labs, na Noruega, que visa ao desenvolvimento de futuros conceitos de mobilidade aérea adaptados às necessidades regionais, permitindo uma compreensão profunda da jornada de potenciais clientes e de novas soluções do setor. As empresas também colaborarão no desenvolvimento de possíveis soluções para endereçar a formação de gelo em operações com eVTOLs. A ampla experiência da Widerøe em operações na Noruega, onde as condições de formação de gelo são predominantes, oferecerá aprendizados e experiências valiosas.

Os eVTOLs da Eve conectarão pessoas que vivem em regiões menos povoadas e geograficamente desafiadoras. As operações do eVTOL na Noruega melhorarão a conectividade regional e contribuirão para reduzir as emissões de carbono, em linha com o compromisso da Widerøe Zero com a sustentabilidade ambiental, segundo comunicado da Eve. A visão da Widerøe Zero de eletrificação de voos domésticos de curta distância complementa a meta da Noruega de alcançar uma aviação zero carbono até 2040. Ao unir forças com a Eve, a Widerøe Zero terá acesso a um eVTOL com tecnologia de ponta, o que lhe permitirá acelerar sua meta de eletrificar uma porção substancial de sua frota até 2030.

