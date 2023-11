Eve e Kookiejar assinam acordo para desenvolver sistema de gerenciamen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 8:00 Para compartilhar:

A Eve Air Mobility e a Kookiejar, desenvolvedora sueca de vertiportos, assinaram uma carta de intenção para apoiar as operações de vertiportos com o software de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM) da Eve em Dubai.

O acordo foi feito enquanto a Kookiejar e o seu parceiro local Air Chateau se preparam para apresentar o primeiro hub de vertiportos de última geração no aeroporto Al Maktoum, no Sul de Dubai. O objetivo é desenvolver um programa de implementação em fases no qual redes de vertiportos serão conectadas para apoiar operações seguras e escaláveis de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), fornecendo o caminho para a comercialização em 2025-2026.

“Em Dubai, estamos entusiasmados para trabalhar com a KookieJar, pois eles combinam experiência em infraestrutura terrestre e aérea para projetar uma rede de vertiportos flexível, sustentável e segura”, disse Rob Weaver, líder global de desenvolvimento de negócios de Urban ATM da Eve.

A Kookiejar já estuda as rotas que os eVTOLs seguirão dentro dos corredores aéreos existentes, que hoje os helicópteros usam com seus parceiros. O objetivo é fazer com que os eVTOLs operem perfeitamente com os sistemas existentes de gerenciamento de tráfego aéreo comercial e de UTM. Este acordo estratégico reforçará a posição de Dubai na indústria de Mobilidade Aérea Avançada, capitalizando as sinergias entre a Eve e a Kookiejar.

Desde antes da decolagem até depois do pouso, o ambiente aéreo urbano contará com sistemas integrados, serviços e tecnologias sendo desenvolvidos pela Eve para apoiar as operações de eVTOL ao lado dos sistemas de UTM e de diversos outros usuários do espaço aéreo. No futuro, o avanço da infraestrutura e regulamentação dependerão desses serviços de gerenciamento de rede para permitir voos autônomos, segundo a Eve.

