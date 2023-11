Eve e Jeju Air lançam conceito operacional para aplicabilidade de eVTOLs na Coreia do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 8:52 Para compartilhar:

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, e a Jeju Air Co., companhia aérea da Coreia do Sul, anunciaram o lançamento de um white paper (documento informativo) conceito para operações de aeronaves eVTOL na Ilha de Jeju. Trata-se do primeiro passo para entender o que é necessário para futuras operações de mobilidade aérea urbana na Coreia do Sul, segundo a Eve.

“Este é um primeiro passo importante para estabelecer futuras operações de mobilidade aérea urbana e eVTOL na Coreia do Sul”, disse David Rottblatt, vice-presidente de vendas, marketing e assuntos governamentais da Eve Air Mobility. “A colaboração entre Eve Air Mobility e Jeju Air levou a uma análise detalhada das necessidades, oportunidades e desafios para estabelecer com segurança futuros voos eVTOL na Ilha de Jeju.”

“Como companhia aérea líder, queremos ajudar a desenvolver um ambiente operacional seguro para a mobilidade urbana aérea, com base no nosso know-how empresarial e experiência em aviação, criando assim um novo valor para a indústria da aviação”, afirma Taeha Park, Chefe da Força-Tarefa Empresarial De Mobilidade Urbana Aérea da Jeju Air Co. “Assim como a Jeju Air popularizou as viagens aéreas na Coreia, pretendemos fazer o mesmo com a mobilidade urbana aérea.”

O white paper escrito em conjunto examina detalhadamente o caso de negócios operacional e comercial do estabelecimento de serviços de mobilidade urbana aérea na Ilha de Jeju.

