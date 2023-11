Eve e Flexjet se unem mirando aprimorar software de mobilidade aérea urbana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2023 - 11:54 Para compartilhar:

A Eve se uniu à Flexjet, empresa de aviação executiva, para avançar nos serviços voltados ao mercado de mobilidade aérea urbana (UAM, na sigla em inglês). O foco da parceria é aprimorar o software que já vem sendo desenvolvido pela subsidiária da Embraer, Quando pronta, a solução será vendida para empresas e governos, gerando receita para a Eve.

A tecnologia permite organizar o espaço aéreo para garantir uma operação segura, eficiente e em larga escala de aeronaves elétricas, segundo a Eve. Entre elas, o eVTOL, aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical projetada pela subsidiária da Embraer.

Como mais um passo no desenvolvimento do software, as duas empresas realizaram neste mês uma simulação inicial do software de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM) da Eve. Um dos objetivos dos testes foi avaliar se esses novos serviços poderiam agregar valor imediato às operações de helicópteros já existentes.

Durante quatro dias, a solução monitorou voos de helicóptero em tempo real, operados pela divisão de helicópteros da Flexjet no Reino Unido. A iniciativa abordou diversos aspectos, incluindo operações comerciais regulares, cenários atípicos e voos adaptados às necessidades específicas de um eVTOL. O principal foco do teste foi a integração dos vetores dos vertiportos, os aeroportos de eVTOLs.

Após a simulação, a Eve e a Flexjet analisarão os resultados e discutirão recomendações para melhorias, ajustes e possíveis requisitos de integração.

A parceria com a Flexjet representa um avanço nos esforços para desenvolver a mobilidade aérea urbana, segundo o CEO da Eve, Johann Bordais.

“Estamos comprometidos em explorar soluções inovadoras que aprimorem as operações atuais e contribuam para o futuro dos voos urbanos”, afirma o executivo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias