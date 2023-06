Eve assina cartas de intenção com Nordic Aviation para até 30 eVTOLS; e com Voar para até 70

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 8:17 Compartilhe

A Eve Air Mobility (Eve) informou que assinou duas cartas de intenção (LOI): uma com a Nordic Aviation Capital para até 30 aeronaves elétricas e de pouso vertical (eVTOL); e a outra com a Voar Aviation para avaliar a compra e venda de 70 eVTOLs que serão operadas em várias localidades do Brasil.

A LOI assinada com a Nordic Aviation Capital (NAC) estabelece que a Eve terá a oportunidade de utilizar a presença global da NAC e seu conhecimento em gestão de ativos, enquanto a NAC adquirirá 15 eVTOLs de forma definitiva, e mais 15 opcionais que serão alugados a operadores de frota.

A parceria também permite que a Eve e a NAC diversifiquem suas carteiras, incentivem a conservação ambiental e o avanço tecnológico, além de ampliar as opções de leasing de eVTOL. Com a indústria de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) focada em aeronaves elétricas, a colaboração reforça o desenvolvimento de tecnologias para a aviação ambientalmente amigáveis e sistemas de propulsão para um futuro mais sustentável.

A Nordic Aviation é líder global em leasing de aeronaves regionais, segundo comunicado da Eve.

Voar

Nos termos do acordo com a Voar, as empresas também estudarão uma possível parceria na qual a Voar se beneficiará das soluções de serviço e operação de UAM da Eve. Essa venda em potencial de eVTOLs está incluída no backlog de pedidos atual da Eve para até 2.770 veículos.

A Voar Aviation planeja expandir suas operações em várias regiões do Brasil. A empresa pretende operar nas principais áreas metropolitanas e destinos turísticos populares, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Vitória, Florianópolis, Camboriú, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador.

