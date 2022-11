Eve anuncia Bluenest como primeira parceira operadora de vertiportos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2022 - 13:40 Compartilhe

A Eve Air Mobility, controlada da Embraer, informa que assinou uma carta de intenção (LOI – Letter of Intent) com a Bluenest – empresa da Globalvia dedicada à inovação em mobilidade aérea avançada (AAM) com foco na infraestrutura de vertiportos – para fornecer sua solução de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (UATM) em suporte ao futuro Sistema de Automação de Vertiportos.

Em nota, a Eve diz que como parte do acordo, as empresas somarão esforços para estudar o uso do software em operações de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) desenvolvendo um modelo operacional em regiões e missões específicas de acordo com as necessidades da Bluenest.

“Acreditamos firmemente que a colaboração é a melhor maneira de tornar a mobilidade aérea do futuro uma realidade”, destaca na nota Gema Ferrero, diretora da Bluenest by Globalvia. “Portanto, por meio dessa colaboração estratégica, a Eve e a Bluenest serão capazes de aperfeiçoar o gerenciamento de operações e infraestrutura de mobilidade aérea urbana em vertiportos, unindo céu e terra entre as duas empresas”.

“A colaboração com a Bluenest aumentará ainda mais a visibilidade da Eve no mercado como uma sólida provedora de soluções de UATM e continuará a promover nossa compreensão das operações de vertiportos”, afirma André Stein, co-CEO da Eve.

