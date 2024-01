Evaristo Costa esclarece curiosidade de internautas após ser internado no Reino Unido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2024 - 17:40 Para compartilhar:

Evaristo Costa, 47 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram que precisou ficar internado, no último final de semana, após apresentar uma série de complicações relacionadas à Doença de Crohn.

O jornalista, que mora no Reino Unido, permanece sob cuidados médicos no hospital. Nesta segunda-feira, 15, ele respondeu a perguntas de fãs sobre sua internação.

“Uma das perguntas que mais tenho recebido é: ‘o hospital que você está é público?’ Sim, eu estou sendo atendido em um hospital público, de graça, que pertence ao Serviço Nacional de Saúde, a sigla é NHS, fica aqui em Cambridge, é sede da escola da universidade de Medicina de Cambridge, um dos maiores centros de ciências da saúde e pesquisa médica da Europa e é a maior referência do Reino Unido”, explicou.

Um outro internauta quis saber do jornalista se ele tem plano de saúde.

“Não, eu não tenho plano de saúde. Eu fiz a mesma pergunta para um amigo meu inglês e ele respondeu: ‘por que pagar plano de saúde? Eu pago as taxas para o governo e o mínimo que eu espero é ser bem atendido pelo NHS’. Existe plano de saúde? Existe, mas não existe aquela máfia dos planos de saúde, porque antes de você ir para o atendimento particular do seu plano, você, obrigatoriamente, tem que passar e ser indicado para o particular pelo seu médico da família, que é do governo”, esclareceu ele.

Apesar da eficiência dos serviços públicos para a população, Evaristo explicou que também lá no Reino Unido existem falhas no sistema.

“Tem falhas? Tem falhas. Por exemplo, eu entrei pela emergência. A emergência estava lotada. Mas o atendimento que eu estou tendo aqui esses dias eu só posso elogiar seguramente, porque eu conheço e posso compará-lo aos hospitais particulares cinco estrelas do Brasil que eu pagava uma fortuna de plano mensal para ser atendido e que, infelizmente, a maioria da população não tem condições de pagar”, lamentou ele.

Doença de Crohn é uma síndrome inflamatória que afeta o trato gastrointestinal.

