Evaristo Costa anuncia remissão da Doença de Crohn e comemora: ‘Boas notícias’

Evaristo Costa, 48 anos, comemorou o sucesso no tratamento da Doença Crohn, que ele enfrenta há muito tempo. Nesta quarta-feira, 26, ele compartilhou, através das redes sociais, a boa notícia que recebeu de seu médico: a doença entrou em processo de remissão.

O jornalista já vinha compartilhando com seus seguidores no instagram as etapas do tratamento e atualizando seu estado de saúde, além de dar informações sobre a doença. Em postagens nos Stories, o jornalista comemorou a novidade e agradeceu ao médico pela recuperação.

Evaristo recebeu a notícia durante uma consulta médica sobre a doença, que é uma inflamatória intestinal.

“Boas notícias sobre o Crohn: doença entrou em remissão. Nenhuma inflamação detectada. Repor vitaminas e seguir”, escreveu o ex-âncora do Jornal Hoje (TV Globo), ao compartilhar uma postagem do especialista.

“Boa conversa e boas notícias! Muito bom ver você bem, você merece”, exaltou o médico responsável pelo tratamento do apresentador.

Sem querer perder tempo, e muito brincalhão, como sempre, Evaristo publicou uma foto de pastel na feira como sinal de que, agora, ele pode se permitir degustar alimentos antes proibidos para quem tem a sua condição.

“Comemorar”, escreveu ele.

Vale lembrar que, em janeiro do ano passado, Evaristo Costa chegou a ser internado no Reino Unido por conta de uma série de complicações relacionadas à Doença de Crohn. Na ocasião, ele relatou ter sentido fortes dores, além de apresentar muita diarreia, inclusive com sangue, febre e perda de peso.