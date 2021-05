Evans, do Fed, diz que não vê superaquecimento do mercado de trabalho

(Reuters) – O presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, disse nesta quarta-feira ser natural que os salários aumentem à medida que as empresas lutam para encontrar trabalhadores, mas não se mostrou preocupado com o superaquecimento do mercado de trabalho no momento.

Evans disse que gostaria que a inflação atingisse 2,5% e permanecesse nesse patamar por alguns anos e que mesmo uma inflação de 3%, se transitória, não seria motivo de preocupação.

Ele fez os comentários depois de dar palestra no Levy Economics Institute da Bard College, na qual disse que o Fed provavelmente precisará manter a política monetária flexível por algum tempo para atingir sua meta de inflação de 2%.

(Por Ann Saphir)

