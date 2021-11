Evanilson marca, Porto goleia e vai às oitavas de final da Taça de Portugal Atacante brasileiro ex-Fluminense fez um dos gols da vitória por 5 a 1 sobre o Feirense no Estádio do Dragão

Sem sustos, o Porto avançou, neste sábado (20/11), às oitavas de final da Taça de Portugal. Jogando em casa, no Estádio do Dragão, o time goleou o Feirense por 5 a 1, com direito a gol do brasileiro Evanilson, ex-Fluminense. Mateus Uribe, Otávio (2) e Francisco Conceição também marcaram para o time da casa. Vargas diminuiu para os visitantes.

– Os jogos de taça são sempre complicados. São jogos eliminatórios e qualquer vacilo pode custar caro. O Feirense vem muito bem na segunda divisão e sabíamos que viriam com uma postura mais defensiva para sair no contra ataque – disse.

– Mas entramos muito concentrados no que devíamos fazer e, com 15 minutos de jogo, fizemos o primeiro gol, o que facilitou o nosso trabalho. Estou muito feliz por ter marcado mais um gol com essa camisa – comemorou Evanilson.

O próximo compromisso do Porto será pela Liga dos Campeões, na quarta-feira (24/11), contra o Liverpool, na Inglaterra.

