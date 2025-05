Evanilson marca gol da vitória do Bournemouth e deixa Arsenal sem embalo para Liga dos Campeões

Derrotado em casa pelo Paris Saint-Germain na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o Arsenal voltou suas atenções para o Campeonato Inglês e sofreu mais uma decepção, novamente no Emirates Stadium, neste sábado. O time de Mikel Arteta foi derrotado, de virada, pelo Bornemouth por 2 a 1. O gol da vitória dos visitantes foi do atacante brasileiro Evanilson.

O PSG também foi derrotado neste sábado, por 2 a 1, pelo Estrasburgo no Campeonato Francês. A grande diferença é que o time já garantiu o título nacional, e o técnico Luis Enrique poupou 10 dos 11 titulares que enfrentaram o Arsenal no meio de semana.

Já sem possibilidade de conquistar o Inglês, Arteta afirmou antes do jogo que há coisas a serem feitas no campeonato e escalou o time com apenas uma mudança em relação à equipe titular derrotada pelos franceses. Thomas Partey, que cumpriu suspensão, voltou ao time no lugar de Mikel Merino. “Trabalhamos muitos meses para estar na posição que estamos. Se não podemos ser campeões, vamos ser melhor do que os outros”, afirmou o técnico do vice-líder do campeonato.

A derrota em casa para o Bournemouth deu continuidade à queda de rendimento do Arsenal na segunda metade da temporada. A equipe venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos do Inglês.

Neste sábado, em Londres, Declan Rice abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, mas o Bournemouth virou o jogo após o intervalo, com Dean Hujsen empatando de cabeça após escanteio, aos 22 minutos, e Evanilson marcando o gol da vitória oito minutos depois. O brasileiro revelado pelo Fluminense completou, dentro da pequena área, desvio de cabeça após outra cobrança de escanteio.

Foi a primeira vez na história do Campeonato Inglês que o Bournemouth venceu o Arsenal no turno e no returno. O Bournemouth é apenas o oitavo colocado, com 53 pontos. O Arsenal tem 3 pontos de vantagem (67 a 64) para o terceiro colocado, o Manchester City. Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Liverpool como visitante no domingo, e o Bournemouth recebe o Aston Villa no sábado.

Antes, o Arsenal tenta se manter vivo na disputa do título da Liga dos Campeões e enfrenta o PSG em busca da virada na quarta-feira, no Parc des Princes, em Paris.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pela 35ª rodada do Campeonato Inglês:

Aston Villa 1 x 0 Fulham

Everton 2 x 2 Ipswich

Leicester 2 x 0 Southampton