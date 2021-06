Evandro Santo assume vício em drogas e está internado: ‘É preciso coragem para pedir ajuda’

O humorista Evandro Santo, de 46 anos, assumiu nesta quinta-feira (24), em um vídeo publicado em seu Instagram, seu vício em drogas e disse que está internado em uma clínica de recuperação pela quinta vez.

“Este é o IGTV mais difícil e acho que um dos mais importantes da minha vida. Eu vou começar com uma frase que muitos de vocês talvez não conheçam, mas muitos talvez conheçam. Eu sou o Evandro, 46 anos, e sou um adicto em recuperação. A adicção é uma doença que pode surgir com compulsões e pode evoluir através de sexo, comida, drogas… e no meu caso foram as drogas”, diz o humorista.

Evandro conta que seu vício em drogas começou quando ele já era adulto, com o ecstasy, através de um amigo, e que fazia uso das drogas para se sentir “descolado”.

“Ele estava tomando ecstasy e parecia tão moderno, tão incrível, legal, reluzente. Ele estava andando com os caras mais bacanas da balada. Eu pedi, falei: ‘Eu quero tomar’. Eu tinha 29 anos”, disse Evandro.

O humorista conta que achava estar no controle e que só usaria uma vez por ano, mas que chegou um momento em que ele sentia necessidade de se drogar compulsivamente.

“Fui ficando mais velho e eu não dei conta de algumas demandas da vida emocional e comecei a usar. Tive um uso muito pesado de 2014 a 2020”, conta o humorista.

Evandro diz que está encarando sua quinta internação em uma clínica de um amigo, que conheceu quando foi para a reabilitação pela primeira vez, em 2014. Ele diz que achava ser possível se livrar do vício sem a ajuda de profissionais, mas que ao longo dos anos ele teve recaídas e passou a perceber a importância de acompanhamento profissional.

Na legenda do vídeo em que publicou no Instagram, Evandro diz: “Assumindo o BO. Saindo do armário do meu problema com drogas. (…) É preciso coragem para pedir ajuda, é preciso ser humilde”. Assista abaixo.

