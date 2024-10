Evandro Leitão é eleito prefeito de Fortaleza

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 18:26 Para compartilhar:

O candidato Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza com 50,38% dos votos válidos no segundo turno das eleições municipais 2024, neste domingo, 27. O outro concorrente André Fernandes (PL) conquistou 49,62% dos votantes.

Com 100% das urnas apuradas, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontou a vitória do petista em uma disputa acirrada à administração da capital do Ceará.

Dias antes dos eleitores irem às urnas, a pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira, 23, mostrava que Leitão e Fernandes estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com 44% e 42% de intenções de voto, respectivamente.

Quem é Evandro Leitão

O agora prefeito eleito Evandro Sá Barreto Leitão, de 57 anos, é economista e atuou como servidor público concursado.

Ele entrou na política em 2014 quando conseguiu se eleger deputado estadual, cargo que ocupou até 2022. No ano de 2023, ele filiou-se ao PT.

Para a disputa à prefeitura, Leitão contou com o apoio dos partidos PSD, PCdoB, PV, PSB, MDB, Republicanos e Progressistas, além do PT.

Durante a campanha eleitoral, ele afirmou que iria procurar reduzir as desigualdades em Fortaleza e priorizar a educação, saúde, segurança e geração de emprego e renda quando fosse eleito.