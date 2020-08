Evandro Fornari: “não temos um titular e um reserva no Corinthians” Auxiliar de Tiago Nunes, que foi responsável por dirigir o Corinthians na vitória por 3 a 1 diante do Coritiba, ressaltou que todos poderão ter oportunidades de atuar no time, dependendo das características do adversário e falou sobre as opções de começar o jogo com Léo Natel e Araos. Fornari fez questão de elogiar o atacante Luan, que não atuou na partida desta quarta-feira.