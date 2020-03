Evandro e Bruno Schmidt vencem e avançam na etapa do vôlei de praia em Doha

A dupla brasileira formada por Evandro e Bruno Schmidt, já classificada aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, estreou nesta terça-feira com duas vitórias na fase de grupos da etapa de Doha, no Catar, no vôlei de praia, que é de nível quatro estrelas do Circuito Mundial. Com isso, os dois garantiram a primeira posição de sua chave e uma vaga direta nas oitavas de final da competição.

Evandro e Bruno Schmidt começaram o dia vencendo de virada os belgas Koekelkoren/Tom van Walle por 2 sets a 1 – com parciais de 12/21, 21/14 e 15/9. Na sequência, triunfo por 2 a 0 (21/15 e 21/17) contra os norte-americanos Slick/Allen, garantindo a primeira posição do Grupo F. Assim, os brasileiros evitaram a disputa de uma rodada eliminatória extra, indo direto às oitavas de final.

Após as vitórias, Evandro comentou sobre as primeiras partidas internacionais da dupla em 2020, ano no qual terão um grande desafio com a disputa dos Jogos Olímpicos.

“É sempre bom voltar a jogar o Circuito Mundial, nos preparamos muito para chegar aqui e dar nosso melhor. Não tem nenhum jogo fácil. Se não se concentrar e entregar 100%, pode ficar de fora já na fase de grupos de grandes eventos. E aqui não foi diferente. Tivemos um jogo mais complicado na estreia contra a Bélgica, começamos mal. Mas felizmente nos sets seguintes conseguimos impor nosso ritmo para vencer”, disse.

“Feliz por voltar ao cenário mundial, temos grandes objetivos, grandes compromissos, e sempre queremos mais. Foi um bom primeiro passo, ir às oitavas de final direto, mas é só o começo. Tem muita coisa pela frente. Temos que manter essa concentração, a imposição do nosso estilo contra as duplas adversárias”, completou Evandro.

Evandro e Bruno Schmidt são os únicos representantes brasileiros na competição, que conta apenas com o naipe masculino. A decisão será nesta sexta-feira. As duplas campeãs em Doha recebem 800 pontos no ranking do Circuito Mundial e uma premiação de cerca de R$ 95 mil.