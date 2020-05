Evander Holyfield tem a ajuda de dois ex-campeões mundiais em seu treinamento

Evander Holyfield mantém ritmo forte de treinamentos para seu possível retorno aos ringues para fazer lutas de exibição com Mike Tyson. The Real Deal postou vídeos em suas redes sociais nos quais treina sob orientação e companhia dos ex-campeões mundiais Wladimir Klitschko e Antonio Tarver.

Aos 57 anos, Holyfield demonstra grande preparo físico para a idade, mas seus vídeos são apenas de exercícios físicos e treinamentos de ataque. Assim como Tyson, o ex-campeão mundial dos pesos pesados não mostra trabalhos de sparring, quando se enfrenta um oponente e existe a troca de golpes.

Na semana passada, Holyfield revelou que as negociações para uma terceira luta com Tyson estavam abertas e que o duelo poderia ser verdadeiro, ao invés de apenas uma luta de exibição. Um cartaz chegou a ser veiculado nas redes sociais, anunciando o combate para 11 de julho, na Arábia Saudita, mas os dois lutadores não confirmaram a possibilidade do evento.

Tyson e Holyfield lutaram duas vezes. Em 1996, Holyfield recuperou o cinturão mundial dos pesos pesados ao vencer no 11.º assalto. Em 1997, o confronto durou apenas três rounds, quando Tyson foi desclassificado pelo juiz Mills Lane, após morder as orelhas de Holyfield.

Tyson lutou pela última vez em 11 de junho de 2005, quando perdeu por pontos para Kevin McBride, na sexta derrota de uma carreira com 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, além de dois combates sem resultado. Holyfield não entra em um ringue desde 7 de maio de 2011, quando nocauteou o norueguês Brian Nielsen. No total, soma 44 vitórias, sendo 29 por nocaute, dez derrotas, dois empates e uma luta sem resultado – foram 57 lutas em sua carreira.