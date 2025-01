Evacuados por incêndios de Los Angeles não poderão retornar por pelo menos uma semana

As dezenas de milhares de evacuados pelos incêndios em Los Angeles foram informados nesta quinta-feira (16) de que não poderão retornar às suas casas por pelo menos uma semana, devido ao risco de descargas elétricas, deslizamentos de terra ou exposição a materiais tóxicos.

A frustração aumenta entre os residentes das áreas devastadas em função das normas que os impedem de voltar para suas casas, mesmo que as estruturas tenham sobrevivido às chamas.

“Havia um grupo de bate-papo onde todos estavam reclamando, ficando bravos, dizendo: ‘por que continuam nos deixando fora de nossas casas?'”, afirmou Ronnen Miz à emissora local KTLA.

Com cerca de 16 mil hectares queimados devido a dois incêndios ferozes, a situação é muito perigosa, alertaram as autoridades.

As linhas de eletricidade, gás e esgoto estão danificadas, há resíduos tóxicos espalhados e uma crescente ameaça de deslizamentos de terra perigosos, disseram os responsáveis em uma coletiva de imprensa.

“Vai demorar”, afirmou o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, sobre o retorno dos evacuados. “Vou dizer que, no mínimo, pelo menos mais uma semana, e isso é uma estimativa, mas acredito que será mais longo do que isso.”

Pelo menos 24 pessoas morreram nesses incêndios alimentados pelo vento que devastaram a cidade operária de Altadena e o bairro de luxo de Pacific Palisades.

Luna afirmou que as equipes de busca continuam rastreando os escombros à procura de vítimas, e espera-se que o número de mortos aumente.

Além disso, as autoridades também estão adiando o retorno dos evacuados, pois “podem haver vítimas fatais” em algumas áreas. “Temos que esperar o momento oportuno”, disse ele.

– Ladeiras instáveis –

Equipes da Agência de Proteção Ambiental (EPA) começaram nesta quinta-feira as inspeções enquanto trabalham para remover pesticidas, combustíveis e baterias de lítio antes que qualquer limpeza de escombros possa ser realizada.

O diretor de Obras Públicas do condado de Los Angeles, Mark Pestrella, disse que as estruturas aparentemente não afetadas poderiam sofrer deslizamentos de terra, e que qualquer chuva significativa criaria perigosos fluxos de escombros.

Além disso, as encostas das colinas ficaram desestabilizadas pelos incêndios e pelos enormes volumes de água usados pelos bombeiros para controlá-los.

Fotografias da área de Pacific Palisades mostram uma casa sem danos pelo fogo, mas que parecia ter se partido ao meio após parte de uma encosta desmoronar, depois que as chamas foram apagadas.

– Presos contra o fogo –

Os fortes ventos que assolaram a região durante mais de uma semana e propagaram o fogo diminuíram nesta quinta-feira, dando um impulso aos bombeiros enquanto combatem novos focos.

Além disso, cerca de 900 presos trabalham junto aos serviços de emergência para cortar as linhas de contenção e limpar a vegetação.

Jacob Castro, que cumpriu 29 anos de pena por seus crimes, se mostrou grato pela oportunidade de ajudar e saldar sua dívida com a sociedade.

“É a primeira coisa que fiz na vida da qual estou orgulhoso”, disse Castro à AFP. “É uma oportunidade de me redimir.”

Sua participação, considerada inestimável pelos bombeiros, é, no entanto, questionada devido à pouca remuneração que recebem pelas horas de árduo trabalho físico.

