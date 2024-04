Eurozona tem crescimento de 0,3% no primeiro trimestre

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/04/2024 - 7:06 Para compartilhar:

O crescimento econômico da zona do euro ficou acima do esperado no primeiro trimestre, com uma alta de 0,3% do PIB na comparação com o trimestre anterior, segundo os resultados publicados nesta terça-feira (30) pela agência Eurostat.

Os analistas da Bloomberg e da FactSet esperavam, em média, um crescimento de 0,1% nos primeiros três meses do ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) registrou queda de 0,1% nos dois trimestres anteriores, segundo a Eurostat.

No atual cenário, a inflação permaneceu estável em abril, a 2,4% em ritmo anual nos 20 países que compartilham a moeda única, como haviam previsto os analistas.

O resultado está próximo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), o que pode abrir o caminho para taxas de juro menires.

Agora parece algo quase certo que o BCE reduzirá as taxas pela primeira vez em junho, de acordo com declarações recentes dos seus diretores.

A inflação subjacente – que não leva em consideração os preços voláteis da energia e dos alimentos -, um indicador especialmente monitorado pelos mercados e pelo BCE, prosseguiu com a tendência de queda, a 2,7% em abril, depois do índice de 2,9% em março.

O aumento dos preços ao consumidor na zona do euro caiu expressivamente desde o recorde de 10,6% em ritmo anual de outubro de 2022, quando acontece uma disparada nos valores do setor de energia devido à guerra na Ucrânia.