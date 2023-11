Europol alerta que produtos derivados de cannabis estão cada vez mais ‘potentes’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/11/2023 - 13:29 Para compartilhar:

Os produtos derivados da cannabis estão cada vez mais “potentes” e diversos na União Europeia (UE), advertiu nesta quinta-feira (16) a Europol, acrescentando que alianças entre organizações criminosas fazem surgir novos desafios de segurança no continente.

O tráfico de cannabis na Europa, que gera lucros estimados em 11,4 bilhões de euros por ano (60 bilhões de reais), é o maior mercado de drogas do continente – acima do da cocaína -, segundo um relatório conjunto da agência policial europeia e do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT).

“As últimas estimativas mostram que 22,6 milhões de pessoas (na UE) de entre 15 e 64 anos consumiram cannabis no ano passado”, acrescentou a Europol em um comunicado.

Os dados mais recentes também revelam um “aumento significativo do potencial” da cannabis a níveis muito mais altos de THC, sua substância psicoativa, declarou a agência com sede em Haia.

O potencial médio da folha de cannabis aumentou 57% entre 2010 e 2021, e a da resina disparou quase 200% no mesmo período, gerando “novas preocupações com a saúde dos consumidores”, indicou a Europol.

Além disso, facções criminosas envolvidas no tráfico de cannabis uniram-se para “prestar serviços desde a produção até a distribuição”, acrescentou a agência.

Os traficantes utilizam métodos cada vez mais diversos para o transporte, com drones, helicópteros ou submersíveis não tripulados.

A Espanha é um dos principais países da UE onde se produz cannabis ilegalmente, representando 75% das plantas apreendidas em 2021, segundo o comunicado.

O país também é a principal porta de entrada da resina de cannabis que chega do Marrocos, o maior fornecedor desse produto no mercado europeu.

O cultivo ilegal dessa planta também exerce impacto ambiental devido ao “grande” uso de água e produtos químicos contaminantes, afirmou a Europol.

Um centro de cultivo interno de 500 plantas de cannabis consumiria entre “1,6 e 2 milhões de litros de água por ano”, calcula a agência, ou seja, quase tanto como uma piscina olímpica (2,5 milhões de litros).

Vários países europeus, entre eles a República Tcheca, Alemanha e Luxemburgo, apoiaram recentemente a legalização do uso recreativo de cannabis.

