Europa volta à vida, enquanto Brasil e EUA batem recordes de mortes

Brasil e Estados Unidos batem tristes recordes de número de mortes pela COVID-19, enquanto a Europa continua em sua cautelosa suspensão do confinamento, que inclui a reabertura de cafés, restaurantes e museus na França e a volta do futebol em alguns países.

No total, a pandemia matou mais de 357.311 pessoas no mundo, três quartos deles na Europa e nos Estados Unidos.

NO entanto, a COVID-19 mata diariamente mais pessoas na América Latina e no Caribe, regiões que registram mais de 840.000 casos, com 45.358 mortes registradas sobretudo em Brasil (25.598), México (8.597) e Peru (3.983).

– França volta à vida –

A França anunciou que os restaurantes, cafés e bares vão reabrir em 2 de junho, quando os franceses também poderão voltar a circular livremente com o uso obrigatório da máscara.

“A liberdade será a regra e a restrição, a exceção”, disse o primeiro-ministro Edouard Philippe, que também anunciou a reabertura no mesmo dia de museus e monumentos.

As salas de espetáculos e teatros voltarão a receber público, exceto na região de Paris, uma das mais afetadas pela pandemia.

Philippe disse, ainda, que a França é “favorável” a que as fronteiras internas da Europa reabram a partir de 15 de junho, sem que se imponha quarentena aos viajantes.

“Aplicaremos a reciprocidade” se alguns países impuserem quarentena de 14 dias aos franceses, acrescentou.

Quanto às fronteiras externas, disse que “a decisão será tomada coletivamente com todos os países europeus até 15 de junho”.

Os anúncios ocorrem quando a Europa leva vários dias de um desconfinamento gradual. As pessoas voltam aos cinemas em Madri, ainda que ao ar livre, ao estilo dos anos 1950.

E na Inglaterra e na Itália anunciou-se o retorno dos campeonatos nacionais em 17 e 20 de junho, respectivamente. A Federação Russa de futebol, no entanto, estabeleceu a retomada do futebol em 21 de junho com espectadores limitados a 10% da capacidade.

A MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, autorizou treinos com grupos reduzidos em um novo passo para o retorno da competição.

Nos Estados Unidos foi anunciado o cancelamento da tradicional Maratona de Boston. Seus organizadores propuseram a participação virtual de corredores em todo o mundo.

– Os estragos do vírus –

O Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, totaliza 411.821 casos, embora especialistas estimem que os contágios possam ser até 15 vezes superiores, devido à falta de exames de diagnóstico.

Mas não só os óbitos aumentam. O desemprego também. O Brasil perdeu 4,9 milhões de postos de trabalho no trimestre entre fevereiro e abril, o que implica em um aumento de 1,4 ponto percentual na taxa de desemprego de 11,2% registrada no período novembro-janeiro.

O populoso estado de São Paulo, centro financeiro do país, anunciou uma reabertura gradual da economia a partir de junho.

O vírus alimenta ainda a crise política no Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro minimiza a ameaça da pandemia e ataque governadores que pedem o confinamento.

No Peru, onde presidente e ministros reduziram seus salários entre 10% e 15%, houve recorde de 6.154 novos casos nas últimas 24 horas, com um total de 135.905, incluindo 3.983 óbitos. O governo assegura que o país entrou em um “longo platô”.

Enquanto a Guatemala alerta para o risco de fome em regiões empobrecidas, o Chile enfrenta semanas críticas que mantêm no teto a capacidade dos serviços de saúde após um elevado número de casos que totalizam 86.943, entre eles 890 mortos.

– Sombrio e angustiante –

Os Estados Unidos superaram na noite de quarta-feira os 100.000 mortos por COVID-19 e lideram com folga a lista, seguidos de Reino Unido (37.460), Itália (33.072), França (28.596) e Espanha (27.118).

“Tem dias na nossa história tão sombrios e tão angustiantes que ficam para sempre gravados em nossos corações como um luto coletivo. E hoje é um desses dias”, publicou no Twitter Joe Biden, virtual adversário democrata do presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

“A todas as famílias e os amigos dos falecidos, quero estender minhas sinceras condolências e amor por tudo o que essas grandes pessoas significavam e representavam”, tuitou Trump nesta quinta, 16 horas depois de a cifra sombria ser conhecida.

Os Estados Unidos não é, no entanto, o país mais afetado em termos relativos, pois registra 303 casos por milhão de habitantes, sendo amplamente superado pela Bélgica, com 808 mortes por milhão, a Espanha com 580 e o Reino Unido, com 552.

– Desconfinamento e economia –

Trump mantém a pressão sobre governadores e líderes locais para reativar a combalida economia americana, que encolheu 5% no primeiro trimestre e com mais de 40 milhões de pessoas em seguro-desemprego, um nível nunca visto desde a Grande Depressão.

Mas seu principal assessor médico, o imunologista Anthony Fauci, advertiu contra os riscos de um desconfinamento apressado.

“Isto é realmente brincar com o destino e procurar problemas”, declarou à CNN.

A pandemia atinge sobretudo o estado de Nova York, o segundo mais populoso do país, com um terço dos mortos. Seu governador, Andrew Cuomo, pediu ajuda federal: “Estamos falando da vida das pessoas (…) Precisam de ajuda de verdade”.

O banco Citigroup, enquanto isso, anunciou que planeja reabrir suas agências em Nova York em julho, com 5% dos funcionários, e as de Londres em junho.

A Coreia do Sul, considerada um exemplo do combate à pandemia, anunciou nesta quinta-feira o maior aumento de casos (79) em quase dois meses, razão pela qual o governo decidiu voltar atrás na flexibilização.

– Nissan e Renault –

O panorama é sombrio em todas as regiões. A cada dia são publicados novos dados sobre empresas que fecham unidades ou demitem parte de seus funcionários.

A automotora francesa Renault anunciou a suspensão de 15.000 empregos no mundo, 4.500 dos quais na França.

Enquanto isso, o governo espanhol anunciou o fechamento da fábrica da Nissan em Barcelona, que emprega 3.000 pessoas. O grupo japonês anunciou um prejuízo de 6,2 bilhões de dólares para o ano fiscal encerrado em março e prevê redução de 20% de sua produção devido à queda da demanda.

Assim como a American Airlines nos Estados Unidos, a companhia aérea Easyjet anunciou em Londres a eliminação de 4.500 empregos, 30% de seu pessoal.

A crise recrudesce a situação dos mais vulneráveis. Segundo a ONG Oxfam, a pandemia pode empurrar 500 milhões de pessoas para a pobreza.

Um estudo conjunto da Save the Children e do Unicef advertiu que 16 milhões de crianças poderiam cair na pobreza no fim do ano na América Latina e no Caribe.

Neste contexto, cerca de 50 líderes mundiais pediram “resiliência” e “cooperação” depois da pandemia, durante videoconferência da ONU à qual assistiram Estados Unidos, Rússia e China.

burs-yow/gm/mvv