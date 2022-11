Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2022 - 8:08 Compartilhe

BRUXELAS, 8 NOV (ANSA) – As temperaturas de outubro de 2022 foram as mais quentes já registradas na Europa para o mês, com 2ºC acima da média do período entre 1991 e 2020, de acordo com boletim do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias