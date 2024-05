Europa tem fraco crescimento econômico fraco e alívio em preço, avalia Capital Economics

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 8:44 Para compartilhar:

A Capital Economics avalia que dados da Comissão Europeia para maio vieram em linha com o crescimento fraco do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, enquanto as pressões de preço estão fortes, mas continuam diminuindo. A casa também destaca que a taxa de desemprego diminuiu em abril, com expectativa de que permaneça próxima do nível atual pelo restante do ano.

O índice de sentimento econômico da zona do euro subiu de 95,6 em abril para 96,0 em maio, em linha com as estimativas de consenso de 96,1 e da Capital Economics de 97,0, sendo consistente com a alta do PIB em torno de 0,1% na comparação trimestral.

O dado indica um crescimento mais fraco do que o sugerido pelo PMI Composto, que apontava que o crescimento permaneceria no nível do primeiro trimestre, de 0,3% na comparação trimestral. A análise mostra que a confiança melhorou nos setores de serviços e industrial, assim como entre os consumidores, e permaneceu basicamente estável nos setores de varejo e construção.

Para a Capital Economics, contudo, as autoridades de política monetária podem encontrar algum conforto no fato de que as expectativas de preços de venda caíram. Embora o índice de expectativas de preços de venda para o setor de manufatura tenha aumentado ligeiramente, ele veio em linha com sua média de longo prazo.

Já o índice de preço de venda de serviços, um indicador de pressões de preços domésticos, caiu para seu nível mais baixo desde agosto de 2021.

A Capital Economics considera que o mercado de trabalho da zona do euro ainda parece apertado, com outros dados publicados nesta quinta-feira mostrando que a taxa de desemprego caiu para um novo recorde, de baixa de 6,4% em abril. Assim, o crescimento salarial e a inflação de serviços provavelmente diminuirão apenas gradualmente, estima a empresa de pesquisa econômica sediada em Londres.