Europa registra primeira extinção provável de uma ave desde que existem controles

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2024 - 18:32 Para compartilhar:

O maçarico-de-bico-fino, um pássaro migratório, está provavelmente extinto, o que seria o primeiro desaparecimento de uma ave na região abrangendo Europa, Norte da África e Ásia Ocidental desde que existem controles sobre biodiversidade, indicou a Liga para a Proteção das Aves (LPO) nesta quinta-feira (21).

Segundo um artigo publicado em 17 de novembro na revista ornitológica IBIS, o maçarico-de-bico-fino, com plumagem clara e bico curvado, não tem sido visto com certeza desde 1995 no Marrocos, apesar das grandes investigações realizadas desde então.

Seguindo as regras da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), ele é considerado extinto com uma probabilidade de 96%, escrevem os autores.

Na última lista vermelha da UICN esta ave estava classificada como em perigo crítico.

O maçarico-de-bico-fino seria a terceira espécie da região paleártica ocidental a ser declarada extinta desde o início dos monitoramentos naturalistas em 1500, depois do arau-gigante visto pela última vez em 1844 e do ostraceiro-das-canárias, desaparecido por volta de 1940, mas ambos viviam em ilhas, e não no continente.

Embora tenham surgido várias hipóteses para explicar o desaparecimento do maçarico-de-bico-fino — perda de habitat, caça, etc. – é difícil chegar a uma conclusão clara.

“As pressões que levaram à extinção da espécie são, em sua maioria, deduções não comprovadas e talvez nunca sejam compreendidas nem quantificadas”, escrevem os autores do estudo, que consideram “essencial” que se tire lições.

“Tais extinções são um indicador do fracasso da cooperação internacional na conservação da biodiversidade”, afirmam.